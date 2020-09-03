Температура воды в Крыму в море 3 сентября 2020

Море в Черноморском прогрелось до 25 градусов. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самое теплое море на юге региона сейчас в районе Карадага, Ялты и Севастополя. Там вода прогрелась до 25 градусов. На градус холоднее в Алуште и Феодосии – 24 градуса.

На западном побережье Крыма синоптики фиксируют подъем температуры морской воды в Черноморском - 25 градусов. У берегов Евпатории море наоборот похолодало – 24 градуса.

На восточном побережье Крыма в Керченском проливе вода прогрелась до 25 градусов. В Азовском море же по-прежнему температура воды 24 градуса.

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