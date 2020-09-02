Сделать прививку от гриппа жители Крыма смогут уже 7 сентября. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прививать от гриппа жителей и гостей полуострова начнут уже с 7 сентября. Вакцину для взрослых на склад предприятия «Крым-Фармация» привезли не так давно, в скором времени ее развезут по медучреждениям.

- Учитывая ситуацию с новой коронавирусной инфекцией, очень важно привиться от гриппа и пневмококковой инфекции, чтобы не допустить сочетания инфекции , которое может привести к отягощению состояния заболевшего человека, - объяснил в своем Instagram министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов.

Все вакцины российского производства. От гриппа, по словам Чемоданова, будут прививать созданными на основе актуальных штаммов вируса «Ультриксквадри» и «Совигрипп». От пневмококковой инфекции - «Превенар 13» и «Пневмовакс 23».

- Привиться может каждый человек в поликлинике по месту регистрации или пребывания. Прошу крымчан позаботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, - подчеркнул Чемоданов.

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