В Крыму в декабре могут пойти искусственные дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Искусственный вызов осадков в Крыму с помощью авиации будет осуществлять Центральная аэрологическая обсерватория. На это дело потратят почти 25,5 миллиона рублей.

На данный момент контракт находится на этапе подписания. Заказчиком работ является Госкомводхоз Крыма, а сроки окончания назначили на декабрь этого года, сообщает Интерфакс.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов ранее рассказал, что Крыму выделили самолет, который поможет увеличить количество осадков.

Помимо этого, из-за продолжительной засухи крымская власть решила ввести почасовую подачу воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах и еще в 39 населенных пунктах региона. График будут вводить постепенно. Первый этап начался на прошлой неделе с отключения горячего водоснабжения. С 31 августа прекратили подавать воду ночью – это второй этап. И третий, который запланирован на 7 сентября, - переход на график.

СПРАВКА КП

В 1941 году создали Центральную аэрологическую обсерваторию. Она стала одним из научно-исследовательских и научно-методических учреждений Росгидромета. В ее задачи входит высотное зондирование атмосферы, изучение механизма образования облаков и осадков, а также изучение и контроль состояния озонового слоя Земли.

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