В Крыму отремонтируют муниципальные дороги на 20 миллиардов рублей

На ремонт дорог Крым поулчит 20 миллиардов рублей Фото: Михаил ПАТЛИС

Крым в следующем году получит 20 миллиардов рублей из резервного фонда правительства РФ на ремонт муниципальных дорог. В этом году на дорожное строительство выделено 7 миллиардов рублей.

- Это в первую очередь муниципальные дороги, - уточнил глава Крыма Сергей Аксенов. - На следующий год у нас там большая сумма, около 20 млрд рублей, по поручению президента. В первую очередь, будет касаться муниципалитетов, города наши и районы.

По словам главы региона, контракты с подрядчиками заключат в этом году, чтобы уже с января строители приступили к ремонтным работам, а к лету они были завершены, и в курортный сезон не пришлось перекрывать дороги.

Напомним, в Крыму 6 тысяч км автодорог регионального и межмуниципального значения, из них в нормативном состоянии только пятая часть.

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