За сутки в Крыму зарегистрировали 40 случаев коронавируса

Фото: Архив "КП"

За 2 сентября в Крыму зарегистрировали 40 случаев коронавирусной инфекции. 16 из них обнаружили при обращении за медицинской помощью, 17 - среди контактных по раньше зарегистрированным случаям. Семь - при скрининге здорового населения. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

На текущий момент в Крыму с нарастающим итогом зарегистрировали 2582 случая коронавируса. 91 из них завезли из-за границы, 124 случая - из субъектов РФ и по контакту с ними. 1965 случаев выявили при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами, больными коронавирусом. 402 обнаружили при скрининге здоровых лиц.

За сутки крымские лаборатории исследовали на коронавирус 4285 человек.

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