Аксенов исключил ограничения для бизнеса из-за коронавируса

Второй волны ограничений и изоляции не будет Фото: Михаил ПАТЛИС

Глава Крыма Сергей Аксенов исключил введение новых ограничений для бизнеса из-за коронавируса. Количество забелевших после окончания активной фазы курортного сезона пойдет на спад.

- Пик заболеваемости прошли, основная масса туристов уже уехала, и после инкубационного периода к 14 сентября мы поймем последствия курортного сезона, - сообщил Аксенов. - Желающих дестабилизировать ситуацию всегда большое количество. Любая тема,которая вызывает у людей справедливое возмущение, пользуется вниманием мошенников.

По словам главы Крыма, ежедневно в республике проводится более 3,5 тысяч тестов на COVID-19, и с учетом отъезда туристов динамика выявляемости отрицательная. В республике из более 2,5 тысяч инфицированных вылечились 1,7 тысяч, а умерло около 70 — 30 от коронавируса и 40 от сопутствующих заболеваний. Тяжелых больных всего 25 человек.

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