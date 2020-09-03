В Сакском районе без вести пропала школьница

Полицейские до сих пор продолжают поиски девочки. Фото пресс-службы МВД РК

Еще 19 августа из дома в Сакском районе ушла 13-летняя девочка. Родственники до сих пор не понимают, где находится их ребенок, а полицейские распространяют ее приметы.

По информации МВД Республики Крым, местонахождение Новиченко Есении Владимировны до сих пор устанавливается, но пока сложно предположить, где находится школьница.

Отличительные приметы: на вид 14-16 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения, волосы русые до плеч, губы пухлые, глаза светлые, ушные раковины оттопыренные.

Информацию о местонахождении Новиченко просьба сообщить в Управление уголовного розыска МВД по Республике Крым по телефонам: +7-978-753-21-90, (3652) 733-611 либо 102.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50