В Крыму 4-5 сентября местами пройдут сильные дожди с грозой и градом. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Крыму объявили штормовое предупреждение: во второй половине 4 сентября и на протяжении всего 5 сентября на полуострове местами пройдут ливни с грозами и градом, усилится ветер до 25 метров в секунду.

Во время непогоды возрастает риск возникновения ЧП: могут оборваться линии электропередач и связи, рухнуть хлипкие и ветхие рекламные конструкции, старые и сгнившие деревья.

В пресс-службе МЧС по Крыму жителям и гостям региона советуют на время непогоды отложить все прогулки и походы в лес и горы. Если шторм застал на улице, не стоит искать убежища в подземных переходах, поскольку их может подтопить.

В ведомстве также рекомендуют судоводителям и рыболовам воздержаться от выхода в море, а водителям, заставшим в дороге непогоду, переждать на обочине.

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