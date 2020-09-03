В Крыму с инфицированными COVID-19 работает больше тысячи врачей

В медучреждениях Крыма увеличили число машин для транспортировки больных COVID-19. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Крыму в медучреждениях возросло число бригад, работающих с зараженными коронавирусом. Так, сейчас на выезд к больным COVID-19 могут отправиться 18 команд. Помимо этого, увеличили количество машин для транспортировки инфицированных.

- Этого достаточно, чтобы не отвлекать другие машины скорой помощи от плановых выездов, соответственно, от оказания плановой помощи больным, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Миллет».

Всего в регионе с зараженными коронавирусом работает больше тысячи врачей среднего и медицинского персонала, добавил Аксенов.

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