Виновник аварии на горной дороге под Судаком работал нелегально

Водитель джипа, попавший в аварию на горной дороге под Судаком, работал нелегально. Фото: официальный сайт МВД по Крыму.

Водитель джипа УАЗ, перевернувшегося на горной дороге под Судаком, работал нелегально.

Во время проверки по факту аварии полицейские выяснили, что частник не имел разрешения на перевозку людей и не проходил необходимых проверок.

Напомним, на горной дороге в районе Меганома перевернулся внедорожник с туристами. Авария произошла из-за того, что 27-летний водитель, превысив скорость, не справился с управлением при подъеме в гору.

В машине с ним была группа туристов, вывалившаяся из кузова во время аварии. Одна из пассажирок получила переломы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50