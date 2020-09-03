В Красногвардейском районе водитель на мопеде сбил 6-летнюю девочку

Водитель, сбивший в поселке Октябрьское девочку, с места происшествия скрылся. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Красногвардейском районе неизвестный на мопеде сбил ребенка и скрылся с места аварии. Несовершеннолетняя пострадавшая получила различные травмы.

Трагедия развернулась в поселке Октябрьское вечером 2 сентября. Водитель ехал на мопеде по аллее Парка Победы со стороны площади Советской в район улицы Гоголя. Сбил он шестилетнюю девочку.

Сотрудники полиции обращаются к тем, кто видел произошедшее, с просьбой сообщить, если что-то известно о водителе и мопеде. Самого же виновника происшествия призывают прийти в правоохранительные органы добровольно, чтобы избежать более серьезных правовых действий.

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