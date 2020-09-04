Температура воды в Крыму в Черном море 4 сентября 2020

И в Черноморском, и в Евпатории температура воды опустилась до 24 градусов. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самое теплое море на юге региона сейчас в районе Карадага, Севастополя и Феодосии. Там вода прогрелась до 25 градусов. На градус холоднее в Алуште и Ялте – 24 градуса.

На западном побережье Крыма море стало холоднее. И в Черноморском, и в Евпатории температура воды опустилась до 24 градусов.

На восточном побережье Крыма море стало, наоборот, теплее. Так, морская вода и в Керченском проливе, и в Азовском море прогрелась до 25 градусов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50