Погода в Крыму на 4 сентября: дожди и тепло до +34

Вода в Черном море прогрелась до +25°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 сентября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в восточных, центральных районах и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков; во второй половине дня кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 31…33°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный до 14 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Во второй половине дня кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с. Ветер западный до 13 м/с. Температура воздуха ночью днем 30…32°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем восточный, юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха днем 32…34°.

Вода в Черном море прогрелась до +25°.

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