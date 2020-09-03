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Жителям Симферополя с обеспечением водой помогут военные и волонтеры

Чтобы вовремя наполнять баки, военные выделят городу 10 водовозок
Анастасия ГончароваАнастасия ГончароваАнастасияГончарова
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Чтобы вовремя наполнять баки, военные выделят Симферополю 10 водовозок.

Чтобы вовремя наполнять баки, военные выделят Симферополю 10 водовозок.

Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Руководству Симферополя одна из воинских частей крымской столицы выделит водовозки. А инвалидам вопрос нехватки воды помогут решить волонтеры.

Для своевременного наполнения баков водой в частном секторе и дворах многоэтажных домов военные обеспечат город 10 водовозками по 10 кубометров каждая. Кстати, установку резервуаров, а также подключение и врезку кранов для раздачи воды закончат к 5 сентября.

Доставку воды инвалидам будут осуществлять около 200 волонтеров, подчеркнул представитель волонтерского движения Артем Малов.

- У нас есть программа "Соседское волонтерство", которая хорошо себя зарекомендовала весной. По опыту скажу, что к ним присоединяются знакомые, то есть реальное количество задействованных в этом процессе людей будет большим. Кроме того, у нас есть разбивка по районам и домам, где проживают люди, нуждающиеся в помощи. Эту информацию постоянно корректируем, - объяснил Малов, слова которого приводит пресс-служба администрации крымской столицы.

Напомним, из-за продолжительной засухи крымская власть решила перевести весь Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайские районы и еще 39 населенных пунктов региона на почасовую подачу воды. График введут в три этапа. Первый начался на прошлой неделе с отключения горячего водоснабжения. С 31 августа прекратили подавать воду ночью – это второй этап. И третий – переход на почасовую подачу – запланирован на 7 сентября.

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