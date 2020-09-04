Харатьян спел в Евпатории «Не вешать нос, гардемарины!»

Леша Корсак - Дмитрий Харатьян. Фото: Светлана Дружинина. Официальная страница/VK

Продолжение культового фильма «Гардемарины, вперед!» на Крымском полуострове снимает известный режиссер Светлана Дружинина.

Одну из главных ролей в пятой части киносаги играет Дмитрий Харатьян: его герой - Леша Корсак изрядно повзрослел, но сохранил молодость духа и не забыл слова песни, ставшей хитом в 80-тые года ушедшего века.

- «Не вешать нос, гардемарины!» в исполнении Дмитрия Харатьяна и Михаила Мамаева, - такой пост сопровождает видео, появившееся в соцсети.

Артисты выступают на концерте в честь фестиваля детского и семейного кино «Солнечный остров», который традиционно проходит в Евпатории.

Михаил Мамаев играет в новой ленте роль князя Оленева – своего героя в картине «Виват, гардемарины!»

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