Пары отдыхающих в «бархатный» сезон выбирают Западный Крым и Алушту

Для отдыха вдвоем туристы выбирают Алушту, Саки и Евпаторию Фото: Михаил ПАТЛИС

Евпатория, Саки и Алушта в топе городов для отдыха вдвоем на море в «бархатный» сезон.

Об этом свидетельствуют данные о бронировании жилья в Крым на период с 1 сентября по 31 октября российского сервиса Tvil.ru.

Туристы бронируют отдых вдвоем в сентябре и октябре на Черноморском побережье на период от 8 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,9 до 2,6 тысячи рублей в сутки. Так, размещение вдвоем в Алуште в среднем обойдется в 2 564 рублей, в Евпатории — 2 199 рублей, в Саках — 1 893 рублей.

Напомним, аэропорт «Симферополь» вошел в число самых популярных авианаправлений на «бархатный» сезон у россиян. Стоимость билетов на самолет в крымском направлении в сентябре-октябре оказалась ниже прошлогодних на 10-25%.

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