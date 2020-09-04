За сутки в Крыму зарегистрировали 43 случая коронавируса

За сутки в Крыму +43 случая коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

За 3 сентября в Крыму зарегистрировали 43 случая коронавирусной инфекции. 5 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 11 – при скрининге здорового населения. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

На текущий момент в Крыму с нарастающим итогом зарегистрировали 2625 случаев коронавируса. Из них 91 завозной из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1997 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 413 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За сутки крымские лаборатории исследовали на коронавирус 5622 проб.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50