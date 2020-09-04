В Крыму из-за игрушки не пропускали на самолет туристку с ребенком. Фото: Архив "КП"

В аэропорту Симферополя произошел скандал, попавший в СМИ: на самолет до Москвы не пускали мать с ребенком из-за игрушечного пистолета.

Сотрудники в пункте предполетного просмотра посчитали, что мягкие пульки могут быть опасны для пассажиров, потому и не пропускали женщину. Но вылететь мать с ребенком все-таки смогла.

- Появившаяся в СМИ информация, что пассажиры в аэропорту Симферополь не смогли вылететь из-за игрушечного пистолета, не соответствует действительности. После проведения предполетных формальностей пассажир с ребенком был отправлен своим рейсом, - сообщили КП-Крым в пресс-службе аэропорта Симферополь.

По правилам перевозка вещей, напоминающих оружие, разрешена только в зарегистрированном багаже, отправленном в грузовой или багажный отсек самолета.

- Следуя этому правилу, во время досмотра ручной клади при предполетном досмотре была проведена дополнительная проверка игрушечного пистолета одного из пассажиров. После проведения дополнительного досмотра игрушечный пистолет был разрешен к провозу на борту самолета как не представляющий никакой опасности, - уточнили в пресс-службе.

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