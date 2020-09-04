Автомойки должны использовать воду вторично, а не тратить драгоценную питьевую Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Крыма Сергей Аксенов считает бесполезным закрывать автомойки для экономии воды. Они расходуют по 385 кубометров в сутки и в общем объеме потребления «погоды не делают».

- Отключение автомоек от водоснабжения никак ситуацию не изменит, ни в оном доме ни на литр воды больше не станет, - отметил Аксенов. - Кардинально это ситуацию не изменит, и лишать людей работы нет смысла.

По информации ГУП «Вода Крыма» суточный расход автомоек сократился с 700 до 385 кубометров воды.

Реакция главы Крыма последовала на негодование симферопольцев, переведенных на "сухой паек", при том что автомойки не используют воду повторно, как того требует законодательство. Каждая сливает по 100-300 кубометров в месяц пресной питьевой воды.

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