В Симферополе отстранили от занятий учительницу с COVID-19

Результаты тестов на коронавирус в симферопольскую школу пришли во время второго урока. Фото: Надежда ДАЦЮК

В одной из школ Симферополя от занятий отстранили учительницу начальных классов – у женщины нашли коронавирус. Биоматериал на анализ сотрудники учреждения сдали 28 августа. О том, что коллега больна COVID-19, стало известно 1 сентября, сообщает ForPost.

Результаты в школу-гимназию №10 пришли во время второго урока. Все это время в кабинете, где учительница занималась с детьми, работал рециркулятор. Коллеги уверяют: женщина выглядела здоровой, признаков заболевания не было.

- Закрывать на карантин класс не стали, это решение Роспотребнадзора, так как все меры безопасности были соблюдены, - отмечает один из сотрудников гимназии.

При этом комментировать эту ситуацию в Минздраве Крыма отказались, лишь отметили, что каждый день проходят проверки закрытые на карантин классы и группы в детских садах.

- В случае выявления коронавируса у педагогического работника или учащегося администрация школы информирует о ситуации территориальный Роспотребнадзор. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование и дает индивидуальные рекомендации по каждому конкретному случаю, - подчеркнули в пресс-службе.

В Крыму на данный момент уже закрыли на карантин две группы в детских садах и один класс в школе.

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