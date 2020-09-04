Спасли отдыхающие: В Евпатории едва не утонул годовалый ребенок

Пр данным МЧС, это уже 57-е происшествие на воде в регионе с начала года Фото: Александр ГЛУЗ

На пляже около Евпатории в море чуть не утонул годовалый малыш. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Тонувшего мальчика заметили отдыхающие и мигом достали из воды. Инцидент случился на пляже «Мохито» в поселке Заозерное.

Где в этот момент находились родители малыша - неизвестно. Все подробности уточняются.

Как отмечают в пресс-службе МЧС, ребенка доставили в местную детскую больницу с диагнозом неполное утопление.

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