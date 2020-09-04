Директор «Вода Крыма» заявил, что не допустит срыва графика подачи воды в дома

Вода будет подаваться в дома по графику, уверяет Баженов

Директор «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что не допустит срыва графика подачи воды в дома. Все ограничения связаны с ремонтными работами и порывами сетей.

- Никаких отклонений от продуманного и проработанного графика подачи воды я не допущу, - подчеркнул он. - По каждому заявлению и обращению граждан принимаются меры с выделением сил и средств.

Предыдущие отклонения были связаны с плановыми работами по замене двух задвижек на Партизанском водохранилище и части электрического оборудования на одной из насосных станций. Кроме того, значительное количество высотных домов получают воду через систему подкачек, которую контролируют управляющие компании. Если у жителей многоэтажек нет воды, то это, как правило, не включенная система подкачки.

-Есть 5-6 точек по городу и одна в районе, где мы свои расчеты по подаче воды изменили, - уточнил Баженов. - Где-то начинаем воду подавать уже в 3 часа, а не в 5, и таких моментов с каждым днем будет меньше.

В целом, количество повреждений сетей сократилось с 31 до 5 по городу и 4 по району. Все резервуары наполняются и вода подается по графику.

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