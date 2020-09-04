Для нужд Симферополя пробурят 5 дополнительных скважин воды

Для Симферополя пробурят 5 водных скважин дополнительно

Для обеспечения Симферополя водой пробурят 5 дополнительных скважин. На эти цели из республиканского бюджета выделено 63 миллиона рублей.

- С точки зрения поиска дополнительных источников воды, 63 миллиона выделено из республиканского бюджета, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Пять скважин в течение месяца-полутора должны появится и дать дополнительно 10 тысяч кубометров в Симферопольское водохранилище. Плюс Минобороны увеличивает мощность насосных станций, которые качают воду в Симферопольское водохранилище. С ситуацией справимся, но какой-то период будет сложно.

Глава Крыма попросил волонтерские организации подключится к водообеспечению ветеранов и инвалидов, жителей верхних этажей. В целом на реагирование службам отводится 1 час после поступления обращения от граждан.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50