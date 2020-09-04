В Керчи из старейшей гимназии сделают музей

В Керчи старейшую гимназию имени В. Г. Короленко превратят в музей. Фото: ВКонтакте / Керчь. Гимназия №2 им. В. Г. Короленко

В Керчи старейшую гимназию имени В. Г. Короленко превратят в музей. Реставрационные работы начнутся уже в этом году, завершить их планируют к 2022 году.

- Весь комплекс будет достаточно гармоничным дополнением Керчи. В этой гимназии планируется разместить музейный комплекс. Гимназию, мы приняли решение, переместить со строительством новой школы на 800 мест – она сегодня в стадии строительства, - рассказал на пресс-подходе замминистра экономического развития России Сергей Назаров.

В планируемый музейный комплекс могут также присоединить найденный во время реставрации лестниц штаб 51-й армии. Прорубленный в скале около Большой Митридатской лестницы, его в 1942 году засыпали землей бойцы Красной Армии.

- Достаточно уникальная вещь. Пока мне неизвестно, какое решение здесь нужно будет обсуждать. Навскидку, исходя из того, что у нас будет здесь музейный комплекс, в том числе и музей военной истории, то, наверное, объект присовокупить к музею будет логично, - уточнил Назаров.

Напомним, в сентябре 2019 года в Керчи началась масштабная реконструкция Митридатских лестниц. На данный момент выполнено 78% работ. Стоимость договора составила 651,6 миллиона рублей. Подрядчиком стала компания «Баварский дом».

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