Автомойки Крыма продолжат свою работу в период засухи

Автомойки крымской столицы потребляют в среднем 700 кубометров воды ежесуточно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на засуху и нехватку воды, автомойки в Крыму будут продолжать работать. Об этом сообщает Крым-24. На совещании по водоснабжению глава республики Сергей Аксенов заявил, что отключение автомойки от водоснабжения ситуацию не изменит.

- Ни в одном доме ни на литр воды больше не станет. И ради популизма я такие решения принимать не буду, – заявил он.

Кроме того, руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов отметил, что под конец лета автомойки стали потреблять вдвое меньше воды. По данным ведомства, суточное потребление составило 385 кубов в сутки по крымской столице, а это ровно в половину меньше.

Напомним, что уже к 7 сентября по городу начнет действовать третий этап ограничений водоснабжения.

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