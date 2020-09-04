За воду в бочках местным жителям Симферополя платить не нужно будет

Власти Симферополя рассказали, кто и как будет обеспечивать местных жителей водой. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Установка во дворах многоэтажек и частных секторов баков для воды, конечно, частично решает проблему отключения водоснабжения, но вопросов у местных жителей Симферополя не убавляет. Уже не в первый раз люди спрашивают, должны ли они оплачивать эту воду.

- За воду, которая находится в емкостях, размещенных в жилых микрорайонах, никакая оплата с населения взыматься не будет, - цитирует Крымская газета пресс-службу администрации крымской столицы.

А когда и как будут наполнять эти баки? Все просто: на бочках напишут номера телефонов единой диспетчерской службы города. И о том, что в резервуаре воды осталось «на донышке», местные жители будут сообщать туда. Нужно будет только назвать номер емкости и количество оставшейся в ней воды.

- Диспетчер в свою очередь перепроверяет информацию, потому что возможны и ложные звонки. То есть, он набирает старшего, закрепленного за этой емкостью. Если старший подтверждает информацию, то туда направляется водовозка – долить или полностью заправить бочку. Это будет оперативно вот так работать, - объяснили в пресс-службе администрации.

Баки будут заполнять водой из 8 водозаборов ГУП РК «Вода Крыма». Параллельно за качеством воды и необходимостью обработки резервуаров будут следить специалисты Роспотребнадзора.

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