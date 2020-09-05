Погода в Крыму на 5 сентября: дожди и тепло до +27

Черном море теплое +25°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 сентября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в восточных, центральных районах и городе Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе облачно. Кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем до +24°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Дождь, временами очень сильный, гроза. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

На Южном берегу Крыма кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

В Керчи облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, при грозах местами шквалы 12-17м/с. Температура воздуха 25-27°.

Вода в Черном море прогрелась до 24…25°.

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