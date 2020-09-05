Шесть поселков Крыма вошли в топ-10 популярных для отдыха летом 2020

Черноморское туристы знают и любят. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стало известно, какие поселки Крыма были востребованы этим летом у отдыхающих, которые любят набираться сил у моря.

Николаевка, что в Симферопольском районе, востребована у отдыхающих. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В рейтинг так же вошли Голубицкая, Должанская, Архипо-Осиповка, Джубга в Краснодарском крае.

И так, топ-10 поселков, популярных летом 2020 для отдыха на море (средняя цена за жилье в сутки в рублях):

Оленевка - 2593

Черноморское - 2114

Николаевка - 2158

Мисхор - 3464

Голубицкая - 2636

Морское - 2708

Должанская - 2408

Архипо-Осиповка - 2518

Межводное - 1933

Джубга - 2256

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