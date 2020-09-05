Шесть поселков Крыма вошли в топ-10 популярных для отдыха летом 2020

Черноморское туристы знают и любят.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Стало известно, какие поселки Крыма были востребованы этим летом у отдыхающих, которые любят набираться сил у моря.
Николаевка, что в Симферопольском районе, востребована у отдыхающих.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В рейтинг так же вошли Голубицкая, Должанская, Архипо-Осиповка, Джубга в Краснодарском крае.
И так, топ-10 поселков, популярных летом 2020 для отдыха на море (средняя цена за жилье в сутки в рублях):
Оленевка - 2593
Черноморское - 2114
Николаевка - 2158
Мисхор - 3464
Голубицкая - 2636
Морское - 2708
Должанская - 2408
Архипо-Осиповка - 2518
Межводное - 1933
Джубга - 2256
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