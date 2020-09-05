Антирекорд: За сутки в Крыму зарегистрировали 101 случай коронавируса

Роспотребнадзор держит под контролем ситуации по коронавирусу. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

За 4 сентября в Крыму зарегистрировали 101 случай Covid-19. Такая статистика приводится на странице главы Республики Крым РК Сергея Аксенова в ВКонтакте.

Из них, почти половина - 44 заболевших сами пришли к медикам, 30 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 – при проверке здоровых людей, один привезли с Украины.

На настоящее время в РК зарегистрировано 2726 случаев заболевания опасной инфекцией: 92 «привезли» из-за рубежа, 124 случая из других регионов России и по контакту с ними, 2071 выявлен при обращении за медпомощью и по контакту с заболевшими лицами, 439 – при лабораторной проверке здоровых людей.

Выздоровевших за все время пандемии - 1817 человек.

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