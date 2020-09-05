Большинство туристов снова хотят вернуться в Крым

Туристов в Крым привлекают замечательные пляжи и чистое море. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Минкурортов Республики Крым проанализировали около трех тысяч анкет, которые заполняли отпускники, приехавшие на полуостров. Оказалось, что туристам отдых пришелся по душе и они не прочь вернуться снова.

- Данные подтверждают наличие положительной динамики в развитии туристской отрасли Республики Крым. В 2019 году доля туристов, впервые отдыхающих в Крыму, составляла 20%, тогда как в этом году этот показатель будет значительно превышен, а благодаря высокому уровню «возвратности» у нас крайне положительные прогнозы на следующий сезон, - отметили в ведомстве.

Получается, как в поговорке: не было бы счастья, да несчастье помогло. Коронавирус наложил табу на заграничные вояжи, поэтому россияне и оценили по достоинству все прелести отдыха на Крымском полуострове.

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