В МФЦ Крыма с 5 сентября начинает работать предварительная запись

На прием в нужно захватить документы, в том числе удостоверяющие личность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Региональный Многофункциональный центр (МФЦ) объявил, что 5 сентября можно предварительно записаться на общие услуги и выдачу результатов по услугам Госкомрегистра. Речь идет о посещении Центра с 7 по 20 сентября.

Граждане, которые являются льготниками, как и прежде, могут получить талона электронной очереди по номерам телефонов единого контакт-центра ГБУ Республики Крым «МФЦ»: +7(978)950 96 80, +7(978)943 77 24 и персональных номеров телефонов каждого центра «Мои Документы» Республики Крым.

Больше все посетителей в Центре с 9.00 до 12.00.

- Поэтому, если необходимо задать вопросы, в том числе о получении результата по услугам Госкомрегистра, просим приходить в центры «Мои Документы» после 12.00 либо звонить на номера телефонов единого контакт-центра ГБУ РК «МФЦ», - посоветовали в ведомстве.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50