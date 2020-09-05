«Со связанными между собой лапами»: В Судаке у фотографа забрали краснокнижную птицу

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым

Экологи вместе с сотрудниками полиции вывели на чистую воду, так называемого фотоживодера, который эксплуатировал, как реквизит, курганника – хищную птицу из рода настоящих канюков семейства ястребиных, занесенных в Красную книгу.

- Птица непосредственно контактировала с людьми, находилась без клетки, со связанными между собой лапами, - сообщили в пресс-служба Минэкологии РК, отметив, что у пернатой бедолаги не было ни воды, ни пищи, «что могло привести к гибели объекта животного мира».

Канюка-невольника забрали и передали в зоопарк, а на горе-фотографа составили протокол об административном правонарушении.

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