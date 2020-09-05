«Незамерзайка»: В Симферополе из-под крана льется вода голубого цвета

Фото:Натали Матюшкина/Черный список Крым | Симферополь | Севастополь

Водоснабжение – больная тема для столицы региона, ведь в городе напряженная обстановка с жизненно необходимой влагой.

- Нужно было набрать немного воды собаке. Из крана шла тонкая струйка. Я подставила миску, потом подхожу, а чашка наполняется голубой водой! Коричневую видели все, но голубую! – этот незамысловатый пост в популярном паблике, подкрепленный фото, вызвал оживленную дискуссию.

Пользователи соцсетей, комментируя сообщение, выдвинули разные версии происходящего: «Абсент»; «Абсент зеленый, а это – ликер такой»; «Тосол! Набрать и продавать – зимой влет уйдет»;«Незамерзайка».

Появилась и более приземленная гипотеза: «У кого-то просто в бачке унитаза лежит кубик для очистки сантехники голубого цвета. Воду отключили, а в систему подсасывает эту жидкость из соседского бачка. Нельзя пить!».

Нашлись и юмористы: «Дожили! Боимся кристально чистой воды!»; «Скорее всего подкрашивают для опознания, что это - вода! »

Другие поделились своими личными наблюдениями: «Не смешно. У меня она третье утро еще более яркого цвета. С пару минут, потом цвет нормальный»; «У меня вода и вовсе клеем пахнет».

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