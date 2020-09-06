Погода в Крыму на 6 сентября: дожди и тепло до +28

В Крым пришли дожди. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 сентября в восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, местами сильный. Гроза. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 24…26°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем дождь, гроза. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Кратковременный дождь, временами сильный. Гроза. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха 26…28°.

В Керчи кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный 6-11 м/с, при грозе шквал 12-15 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

Вода в Черном море прогрелась до +24°…25°.

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