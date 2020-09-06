Бахчисарай попал в топ-5 мест для отдыха в горах

Окрестности Бахчисарая очень живописны. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стало известно, какие направления пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом для отдыха в горах.

- Бахчисарай в Крыму, Красная Поляна в Краснодарском крае, Шерегеш в Кемеровской области, Чемал в республике Алтай и Абзаково в Башкирии попали в рейтинг самых популярных направлений, - сообщили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив локации оплаченных заявок жилья туристами с 1 июня по 31 августа сего года.

Топ-5 мест для отдыха в горах (средняя цена жилья в сутки в рублях)

Бахчисарай – 2128

Красная Поляна - 4064

Шерегеш – 5468

Чемал - 2531

Абзаково - 3091

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