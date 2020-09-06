Бахчисарай попал в топ-5 мест для отдыха в горах

Окрестности Бахчисарая очень живописны.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Стало известно, какие направления пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом для отдыха в горах.
- Бахчисарай в Крыму, Красная Поляна в Краснодарском крае, Шерегеш в Кемеровской области, Чемал в республике Алтай и Абзаково в Башкирии попали в рейтинг самых популярных направлений, - сообщили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив локации оплаченных заявок жилья туристами с 1 июня по 31 августа сего года.
Топ-5 мест для отдыха в горах (средняя цена жилья в сутки в рублях)
Бахчисарай – 2128
Красная Поляна - 4064
Шерегеш – 5468
Чемал - 2531
Абзаково - 3091
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