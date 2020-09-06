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За сутки в Крыму зарегистрировали 72 случая коронавируса

38 из них обнаружили при обращении за помощью к врачам
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Власти Крыма рекомендуют соблюдать масочный режим, посещая общественные места, чтобы не подхватить инфекцию.

Власти Крыма рекомендуют соблюдать масочный режим, посещая общественные места, чтобы не подхватить инфекцию.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

За 5 сентября в регионе выявили 72 случая Covid-19.

Глава РК Сергей Аксенов в соцсети сообщил, что 38 из них выявлены при обращении в учреждение здравоохранения, 20 – среди контактных с заболевшими, 13 – при проверке здоровых людей, 1 случай зарубежный.

За время пандемии опасной инфекции в Республике Крым стало известно о 2798 случаях заболевания коронавирусом: 93 привезли из-за границы, 124 случая завезены из регионов России и выявлены по контакту с ними, 2129 случаев зафиксировали при обращении к врачам и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 452 – при взятии анализов у здоровых мужчин и женщин.

Врачам в общей сложности удалось вылечить 1842 взрослых и детей.

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