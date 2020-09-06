В Крыму за неделю вытащили из воды 5 человек

На воде нужно соблюдать правила безопасности. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские спасатели рассказали о том, что в первые дни сентября на воде случилось 7 ЧП, было спасено 5 человек.

- Ликвидировано 106 пожаров, из них 72 - это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие никакого вреда, - сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Так же сотрудники МЧС 6 раз устраняли последствия ДТП, вызволив з беды 9 человек.

В горах и лесах прошло 4 поисково-спасательных операции, в итоге было спасено 6 человеческих жизней.

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