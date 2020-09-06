Житель Симферополя взвесил ржавчину в питьевой воде

Водопроводная вода содержит слишком много железа. Фото:Сергей Мельник/FB

В Симферополе водопроводы наполняются влагой по графику,, потому что жара высушила источники, снабжающие водой горожан. Воды мало, а та, что течет из крана вызывает разные негативные эмоции. В одни квартиры поступает H2O голубого цвета, а в другие, каких большинство, рыжего.

В соцсети появился пространный пост, посвященный этой проблеме: Сергей Мельник на своей странице в ФБ рассказал об проведенном опыте.

Он выпарил 8 литров водопроводной воды и получил «пару-тройку граммов (2000 - 3000 мг) вкусного трехвалентного железа».

- Этого порошка согласно СанПину 2.1.4.1074-01 должно быть в питьевой воде не более 0,3 мг на литр, - сообщает автор.

Налицо многократное превышение ПДК, которое может обернуться серьезными проблемами для здоровья.

Пользователи соцсети выразили свое мнения, комментируя пост: «Все правильно. Если в железных прогнивших трубах перекрывать воду два раза в день, то железа будет только прибывать. Так же можно спрогнозировать, когда от старых труб ничего не останется и придется укладывать новые»; «Жидкий металл! Помню был такой сюжет в одном голливудском кино»; «Нужно брать налог на добычу полезных ископаемых».

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