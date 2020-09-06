В Симферополе и Севастополе 7 сентября частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов.

7 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов пропадет электричество, потому что энергетики будут приводить в порядок оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

ул. Беспалова, 43/1, 45, 45а, 45б;

ул. Рылеева, 2, 4;

пер. Лавандовый, 2;

ул. Баррикадная, 50-96 (чет), 49-53 (нечет);

ул. Красных Зорь, 2;

пер. Баррикадный, 3-7 (нечет);

ул. Баррикадная/ул. 60-лет Октября, 98/16;

пер. Соколиный, 1-11 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Арсенальная 29;

ул. Астраханская 1;

ул. Горпищенко 47,49,51,94;

ул. Красносельского 1,5;

ул. Муромская 80,82;

пр. Победы 56,58,70,74;

ул. Генерала Мельника 17

село Орлиное: ул. Рассветная 8,12-14; ул. Рябиновая 12-А,2-26,1-25,37; ул. Степная 2-4,12-14,1-15; ул. Ивана Пахомова 8; ул. Вишневая 46-А,24-А,2-46,1-35

село Орловка: ул. Гагарина 2-54,3-А,3

с 8.00 до 17.00

ул. 1 линия Бомбор 5-А,7-11(нечет);

ул. 2 линия Бомбор 18,20,32-40(чет),53-97(нечет);

ул. Даши Севастопольской 2;

ул. Орловская 36,38,40;

ул. Пластунская 35-65(нечет),48-80(чет),96,98,100-А,104;

ул. Стрелковая 1-23(нечет), 2-22(чет)

поселок 2-е отделение Золотой балки: ул. Земляничная 1-7(нечет),2-6(чет),14,18,24-А,26-30(чет); ул. Прохладная 1-Б,1-5(нечет),18; ул. Наклонная 1,3; ул. Утренняя 6-Б,6-18(чет),9,17,25,32; ул. Песочная 33; ул. Аланская 25,33-39(нечет),45,51,59,69-73(нечет); ул. Легионная 7,8,15,16,19,20; ул. Генерала Витмера 17,25; ул. Строительная (ГК Сокол); ул. Мускатная 1-А,1-Б,2-А,2-А/1,3-Д,3-Г,3-В,1/1,3-Б,4-24(чет),4-А,5-29(нечет),6/2,9-А,9-Б,16-А; ул. Композиторская 2,8-А,9,10-А,10-18(чет),13-19(нечет),14-А,18-А,20-А,26,28, 31,33,34,39,45; ул. Благодатная 1-17(нечет),1-А/1,2-20(чет),19,23-Б; пер. Благодатный 23-Б

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