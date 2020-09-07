Температура воды в Крыму в Черном море 7 сентября 2020

На западном побережье Крыма температура морской воды составила 24 градуса. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самое теплое море на юге полуострова сейчас в районе Карадага – там вода прогрелась до 25 градусов. Чуть прохладнее у берегов Феодосии, Алушты, Ялты и Севастополя – 24 градуса.

Немного похолодало море на западном побережье Крыма. И в Евпатории, и в Черноморском температура воды на сегодняшний день составила 24 градуса.

На восточном побережье региона самая холодная вода сейчас в Керченском проливе – 24 градуса. Азовское море по-прежнему сохраняет 25 градуса тепла.

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