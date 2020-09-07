Температура воды в Крыму в Черном море 7 сентября 2020

На западном побережье Крыма температура морской воды составила 24 градуса.
Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА
По данным крымского гидрометцентра, самое теплое море на юге полуострова сейчас в районе Карадага – там вода прогрелась до 25 градусов. Чуть прохладнее у берегов Феодосии, Алушты, Ялты и Севастополя – 24 градуса.
Немного похолодало море на западном побережье Крыма. И в Евпатории, и в Черноморском температура воды на сегодняшний день составила 24 градуса.
На восточном побережье региона самая холодная вода сейчас в Керченском проливе – 24 градуса. Азовское море по-прежнему сохраняет 25 градуса тепла.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50