Погода в Крыму на 7 сентября: переменная облачность и тепло до +29

В Крыму переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 сентября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26…28°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздух днем 25…27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха 27…29°.

В Керчи переменная облачность, днем без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, до 14 м/с. Температура воздуха 26…28°.

Вода в Черном море до + 25°.

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