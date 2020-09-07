Погода в Крыму на 7 сентября: переменная облачность и тепло до +29

В Крыму переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
7 сентября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26…28°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздух днем 25…27°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха 27…29°.
В Керчи переменная облачность, днем без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, до 14 м/с. Температура воздуха 26…28°.
Вода в Черном море до + 25°.
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