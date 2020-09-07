Коронавирус в Крыму: 47 новых случаев

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 6 сентября зарегистрировали 47 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

19 из зараженных выявили при обращении за медицинской помощью, семь зафиксировали среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще 21 человека обнаружили при скрининге здорового населения.

С нарастающим итогом в Крыму зарегистрировали 2485 случаев коронавируса, 93 из них завезли из-за границы. Выздоровели за весь период 1845 человек.

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