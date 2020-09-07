В Судаке на время съемок фильма перекроют автотрассу

Автотрассу Судак-Солнечная Долина закроют на 3 недели из-за съемок фильма. Фото: официальный сайт администрации Судака.

В Судаке перекроют движение автотранспорта на три недели из-за съемок фильма «Пальмира». Ограничивать будут с утра и до обеда, а также после обеда и до вечера.

На дороге Судак-Миндальное-Солнечная Долина до урочища Бугаз с 19 сентября по 6 октября перекроют автотрассу. Движение в основном будут ограничивать с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Но с 7.00 до 9.00 и с 18.00 до 20.00 автомобили будут пропускать «по окончании кадра».

Съемочная группа кинокартины приносит свои извинения за неудобства и просит с пониманием отнестись к их работе, сообщили в пресс-службе администрации курортного города.

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