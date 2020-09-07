В Крыму умер еще один пациент с COVID-19

В Крыму за сутки умер еще один пациент с COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за сутки умер еще один пациент с COVID-19. Таким образом, число умерших с коронавирусом достигло 34 человек.

Напомним, в Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 47 человек. Из них 19 самостоятельно обратились за помощью к врачу, почувствовав неладное. 7 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще 21 – при скрининге здорового населения.

За весь период успешно побороли коронавирус 1845 человек. За сутки в лабораториях провели 2733 теста на COVID-19.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50