Симферопольцам пообещали убрать мутность в воде

Фото: "Черный список Симферополь"/"Вконтакте

До конца текущей недели в поселке Грэсовский под Симферополем устранят проблему качества водопроводной воды. Об этом сообщил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Ранее жители разных регионов Симферополя жаловались на мутный и ржавый цвет воды.

Владимир Баженов на жалобы жителей заявлял, что решить проблему с мутностью не получится, поскольку нужно будет чаще ее фильтровать и терять на этом драгоценные для города десятки кубов воды.

Глава «Воды Крыма» отметил, что качество воды улучшится за счет пуска артезианского источника из Вилинского и Ивановского водозаборов.

- Количество воды, которое мы подняли из артезианских скважин Вилино и Ивановки, увеличено до 50 тысяч кубометров. Сейчас мы эту артезианскую воду погоним на ГРЭС, заместив воду с Симферопольского и Партизанского водохранилищ, которая имеет определенную нарастающую мутность. Думаю, к концу этой недели проблема ГРЭСа медленно, но уверенно уйдет, - сказал Баженов.

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