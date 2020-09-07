В Ялте рецидивисту грозит 10 лет тюрьмы за попытку лишить жертву «достоинства»

Ялтинский рецидивист в запале ссоры чуть не лишил «достоинства» оппонента. Фото: Архив "КП"

В Ялте теплый сентябрьский вечер закончился скандалом с рукоприкладством и последующей реанимацией для мужчины. С ранением в паху его доставили в больницу.

В полицию обратилась врач городского медучреждения: к ним поступил мужчина с ранением в паховой области. Потерпевшего нашли на территории одного из санаториев неравнодушные соседи, которые и вызвали карету скорой помощи.

Подозреваемого полицейские задержали по горячим следам. Им оказался ранее судимый 43-летний местный житель. По его словам, между ним и потерпевшим разразился скандал. В запале ссоры обвиняемый схватился за нож и нанес оппоненту несколько ударов в пах.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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