Из-за непогоды 68 населенных пунктов Крыма остались без света

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Почти 70 населенных пунктов Крыма оказались обесточенными из-за сильных дождей и шквального ветра, который бушевал в выходные.

- Неблагоприятные погодные условия спровоцировали повреждения линий электропередачи в 68 населенных пунктах полуострова. Неудобства ощутили более 26 тысяч потребителей, - уточнили в пресс-службе госпредприятия «Крымэнерго».

Сообщается, что из-за отключений света пострадали с 5 по 7 сентября жители Черноморского района, Ялты, Джанкоя, потребители в Сакском, Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском, Красногвардейском и Кировском районах.

В «Крымэнерго» также сообщили, что электроснабжение абонентов на текущий момент восстановлено.

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