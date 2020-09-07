В части Симферополя будут перебои в графике подачи воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В части Симферополя и четырех селах Симферопольского района будут перебои в графике подачи водоснабжения из-за прорыва трубопровода диаметром 1200 миллиметров.

Так, 7 сентября нарушения в графике ощутят жители сел Ана-Юрт, Айкаван, Акрополис, Строгановка, также садовых товариществ «Горки» и «Строитель». Перебоев с водоснабжением стоит ждать и в микрорайонах Хошкельды, Белое, Луговое и Свобода.

Нарушения в графике будут также на улицах Куйбышева, Лермонтова, Б. Куна, Бородина, а также на проспекте Победы, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Напомним, с сегодняшнего дня начался 3 этап перевода Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов и еще 39 населенных пунктов региона на почасовую подачу воды. Так, сейчас воду будут подавать только утром и вечером.

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