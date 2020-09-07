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В Крыму восстановили энергоснабжение в режиме повышенной готовности

Из-за непогоды на выходных без света остались 68 населенных пункта
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Неудобства ощутили более 26 тысяч потребителей

Неудобства ощутили более 26 тысяч потребителей

Энергетикам ГУП РК «Крымэнерго» удалось полностью восстановить электроснабжение крымчан, которое было нарушено из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Непогода привела к повреждению линий электропередач в 68 населенных пунктах Крыма. Из-за этого неудобства ощутили более 26 тысяч потребителей.

- Сильнее всего от непогоды пострадали электрические сети Черноморского, Сакского, Симферопольского, Бахчисарайского, Белогорского, Красногвардейского и Кировского районов, а также гг. Ялта и Джанкой, - отмечают в пресс-службе.

Ремонтные бригады проходили в режиме повышенной готовности, поэтому за выходные энергетикам удалось устранить до 78 повреждений на линиях электропередач.

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