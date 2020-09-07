В Симферополе и Севастополе 8 сентября частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
8 сентября в ряде районов Симферополя и Севастополя на время пропадет свет. Подачу тока прекратят, потому что энергетики займутся ремонтом оборудования.
Где не будет электричества
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
пер. Заводской, 10-14 (чет), 40-44 (чет), 50, 52, 1, 33, 43;
ул. 2-й Гвардейской Армии, 30-100 (чет), 1-59 (нечет);
ул. Севастопольская, 137, 139, 145-219 (нечет), 227;
ул. Подгорная, 20-28а (чет);
пер. Аэрофлотский, 14, 11
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 16.00
пл. Пластунская 2-12,1-11;
спуск Петровский 12-22,1-7;
ул. Героев Севастополя 20-36;
ул. Пластунская 2-10,1-11;
ул. Углицкая 48-50;
ул. Хрущева 2-14,9-15,21;
ул. Якутская 2-10,1-3;
ул. 2 линия Бомбор 5;
ул. 9 Января 16,34-36;
ул. Рабочая 24,17;
ул. Розы Люксембург 47,52;
ул. Генерала Мельника 7,19;
ул. Хрулева 4;
ул. Генерала Жидилова 32-38;
ул. Истомина 29,35;
пр. Победы 28,32
с 9.00 до 12.00
ул. Токарева 2-Б,6-А,9
с 9.00 до 17.00
село Орлиное: ул. Рассветная 8,12-14; ул. Рябиновая 12-А,2-26,1-25,37; ул. Степная 2-4,12-14,1-15; ул. Ивана Пахомова 8; ул. Вишневая 46-А,24-А,2-46,1-35 село Орловка: ул. Гагарина 2-54,3-А,3
с 8.00 до 17.00
Мекензиевы горы: ул. Кооперативная 1-А,4,5,9,13-21(нечет); туп. Кооперативный 4; ул. Энергетиков 8-А,11,12,12-А,14-А,16,16-Б; ул. Морских пехотинцев 4-А,20-А,22-А,28-А,12-24(чет),28,1,1-А,9-А,17-А,5-11(нечет),15,17; ул. Путейская 5; ул. Родниковая 2,10,3-9(нечет),13-19(нечет); туп. Северный 2,4,1-5(нечет); ул. Сенная 6,10,12,20,26; пер. Сенной 1,5,6,11
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50